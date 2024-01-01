На предприятии Прикамья опечатали оборудование из-за экологических нарушений Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В ООО «Урал Сервис», работающее в с. Юсьва Пермского края, нагрянули судебные приставы и отключили на предприятии электричество, опечатали щитки и оборудование. Организация, осуществляющая производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, сжигала отходы лесопиления открытым способом, без использования специальных установок. Суд такой способ утилизации признал общественно опасным, грозящим трагическими последствиями и приостановил деятельность лесопилки на 30 суток.

Как сообщили в отделе судебных приставов по городу Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, директор ООО «Урал Сервис» предупреждён об административной и уголовной ответственности, если пломбы вдруг будут сорваны и производство возобновится.

На протяжении всего срока административного наказания на предприятии будут проводиться проверки.

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