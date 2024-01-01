В выходные в Пермском крае потеплеет до +17 градусов В Перми осадков не ожидается Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае 18 и 19 мая ожидается потепление. Об этом сообщили в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, 18 мая в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днём +7…+12°. В Перми ожидается переменная облачность без осадков, ночью будет около +2°, днём +11°.

В воскресенье, 19 мая, в Прикамье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°, днём будет +12…+17°. В Перми обещают ясную погоду. Ночью температура опустится до +3°, а днём воздух прогреется до +16°.

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