В Перми ограничат движение транспорта по улице Монастырской Ограничения введут с 20 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

В Перми планируется временно ограничить движение всех видов транспортных средств на двух участках по ул. Монастырской. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте краевого минтранса от 16 мая.

На период с 8:00 20 мая по 00:00 31 мая будет прекращено движение транспорта по ул. Монастырской на участке от ул. Крисанова до ул. Плеханова. На период с 8:00 20 мая по 00:00 22 июня будет ограничено движение на участке от ул. Крисанова до ул. Толмачёва.

Данные меры вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по санации водовода. Подрядчиком является компания ООО «РКС-Инжиниринг».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в связи с проведением в Перми полумарафона «ЗаБег РФ» (0+) 18 и 19 мая на ряде городских улиц будет закрыт проезд и запрещена парковка личного автотранспорта.

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