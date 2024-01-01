Зарина Ситдикова Из-за проведения полумарафона в Перми ограничат движение и парковку на ряде улиц Забег состоится 19 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с проведением в Перми полумарафона «ЗаБег РФ» (0+) 18 и 19 мая на ряде городских улиц будет закрыт проезд и запрещена парковка личного автотранспорта. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

В ведомстве отметили, что в этом году забег ожидается ещё более масштабным и интересным, чем раньше. Благодаря этому Пермь сможет побороться за звание беговой столицы страны. Участники пробегут 5, 10 и 21 км, попробуют силы в северной ходьбе на дистанции 5 км, а самые юные из них преодолеют дистанции 1 км или 300 м.

Из-за проведения забегов с 00:00 18 мая до 20:00 19 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта, а также на ул. Монастырской от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта.

С 7:00 18 мая до 15:00 19 мая аналогичные ограничения будут действовать на участках:

— ул. Монастырской — от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2;

— ул. Советской — от ул. 25-го Октября до ул. Горького;

— ул. Петропавловской — от ул. Куйбышева до ул. Сибирской;

— ул. Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— ул. Газеты «Звезда» — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— ул. 25 Октября — от ул. Советской до ул. Петропавловской;

— ул. Горького — от ул. Монастырской до ул. Ленина.

Автомобили с парковок и стоянок по пути следования полумарафона будут в принудительном порядке эвакуированы, а выезды из дворов закрыты, как и вход на набережную Камы.

С 18:00 18 мая до 20:00 19 мая временно прекратится движение всех видов транспорта на участке ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта.

С 23:50 18 мая до 18:00 19 мая вводится полный запрет на движение транспорта по ул. Монастырской от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта.

С 7:00 до 15:00 19 мая ограничения будут действовать также на участках:

— ул. Окулова — от ул. Попова до ул. Осинской;

— ул. Монастырской — от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2;

— ул. Советской — от ул. 25-го Октября до ул. Горького;

— ул. Петропавловской — от ул. Куйбышева до ул. Сибирской;

— ул. Осинской — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— ул. Газеты «Звезда» — от ул. Окулова до ул. Монастырской;

— ул. Газеты «Звезда» — от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

— ул. 25 Октября — от ул. Советской до ул. Петропавловской;

— ул. Горького — от ул. Монастырской до ул. Ленина;

— Комсомольскому проспекту (чётная сторона) — от ул. Советской до ул. Монастырской;

— Комсомольскому проспекту (нечётная сторона) — от ул. Советской до ул. Петропавловской;

— Комсомольскому проспекту (чётная сторона) — от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

— ул. Газеты «Звезда» — от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

— ул. Сибирской — от ул. Петропавловской до ул. Ленина.

Напомним, «ЗаБег.РФ» — масштабное спортивное событие, которое проходит одновременно в 80 городах России. В Перми первый полумарафон состоялся в 2019 году.

Министерство спорта Пермского края

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