Победителями «Премии 2ГИС» стали 83 компании из Перми Они определены на основе анализа активности пользователей за 2023 год Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По итогам 2023 года обладателями звания «Компания года», по версии пользователей 2ГИС, стали 83 предприятия Перми. Все они получат награды и знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых посетителей.

Победителей «Премии 2ГИС» выбрали с помощью алгоритмов, которые проанализировали более 21 млн оставленных пользователями отзывов о компаниях, просмотры карточек, поиск маршрута до организации, количество звонков и писем в мессенджерах, число фотографий и др.

«Алгоритм нельзя накрутить или обмануть, в нём нет голосования или мнений жюри, он основан на анализе активности пользователей за весь 2023 год, — рассказал руководитель B2B-маркетинга 2ГИС Александра Гейдек. — Благодаря проекту «Премия 2ГИС» жители и гости Перми получат дополнительную возможность быстро найти ведущие компании не только в городе, но и на уровне районов».

Лучшие в Перми автосервисы, гостиницы, салоны красоты, заведения общепита, медицинские клиники, цветочные салоны были выбраны почти из 5 тыс. мест.

В категории «Поесть» обладателями «Премии 2ГИС» 2023 года в Перми стали 6 кафе, 7 кофеен, 3 бара, 4 кондитерских и 2 ресторана.

В номинации «Авто» (услуги диагностики и ремонта автомобилей, а также комплекс специализированных процедур по уходу за автомобилем) победили 6 автосервисов и 5 компаний, которые специализируются на детейлинге.

В сфере красоты в 2023 году пользователи геосервиса в Перми определили 32 лучшие компании. Среди них 7 салонов красоты, 6 барбершопов, 6 ногтевых студий, 4 парикмахерских, 5 SPA-центров и 4 массажных салона.

В категории «Здоровье» победителями стали 6 стоматологий и 3 многопрофильных центра.

Награды геосервиса также получат 6 цветочных салонов и 3 отеля.

Кроме Перми, обладателями «Премии 2ГИС» 2023 года стали компании в 76 городах России.

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