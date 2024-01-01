Музей пермской артиллерии войдёт в научно-технический кластер Он будет работать в связке с пермским домом-музеем Славянова Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Музей пермской артиллерии, который принадлежит «Мотовилихинским заводам», будет работать в тесной связке с мемориальным Домом-музеем Н.Г. Славянова. В перспективе на базе двух этих учреждений будет создан музейный научно-технический кластер в Мотовилихе. Об этом изданию «В курсе.ру» сообщили в пресс-службе музея МЗ.

Также музейные работники подтвердили, что музей артиллерии станет структурным подразделением Пермского краеведческого музея. «Присоединение к Пермскому краеведческому музею позволит сохранить экспозиции и фонды Музея пермской артиллерии, развивать научно-фондовую, экспозиционную и социокультурную деятельность», — добавили они.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти Пермского края планируют арендовать музей ПАО «Мотовилихинские заводы». На оплату комплекса и прилегающей территории в бюджете на 2024 год предлагалось заложить 3,6 млн руб. В последующие два года оплата планировалась на уровне 4,8 млн руб.

В феврале 2023 года стало известно, что Пермский краеведческий музей начал процедуру приёмки коллекции музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Речь шла о 10-11 тыс. экспонатов, находящихся в постоянной экспозиции и запасниках корпоративного музея. С инициативой о передаче музейной коллекции выступило руководство «Мотовилихинских заводов».

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