Количество частных инвесторов в Пермском крае выросло до 710 тысяч Около 89 тысяч из них в апреле совершали сделки на Московской бирже Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой компании

Количество частных инвесторов из Пермского края, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2024 года достигло 710 тыс. Только за прошлый месяц их число выросло на 7916.

Отмечается, что 88,7 тыс. частных инвесторов из Пермского края в апреле 2024 года совершали сделки на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи. Это на 51% больше, чем в апреле 2023 года.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Прикамья, составило 127,5 тыс.

Если говорить об общем числе физических лиц, имеющих на Московской бирже брокерские счета, то по итогам прошлого месяца их количество перевалило за 31,5 млн человек. Всего ими было открыто 55,9 млн счетов.

Общий объём торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года достиг 124,9 трлн руб. Это более чем на 34 трлн руб. больше, чем в апреле 2023 года. Данные предоставила пресс-служба Московской биржи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.