Глава СКР заинтересовался незаконным лишением свободы врачей в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по сообщению о незаконном лишении свободы врачей скорой помощи в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошёл 8 мая в селе Юг Пермского муниципального округа. Мужчина вызвал для своей матери скорую помощь. Прибывшие медработники осмотрели пожилую женщину и отказались её госпитализировать, сославшись на отсутствие показаний. Тогда мужчина запер медиков в своей квартире и удерживал их некоторое время.

Доследственную проверку по данному факту начали сотрудники Пермского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю. Доклад о её ходе Бастрыкину будет представлен и. о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерием Сафоновым.

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