Житель Пермского края силой удерживал в квартире бригаду скорой помощи Врачи отказывались госпитализировать его мать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае следователи начали проверку инцидента, связанного с незаконным лишением свободы медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 8 мая в селе Юг Пермского муниципального округа Прикамья. Мужчина вызвал для своей матери скорую помощь. Прибывшие медработники осмотрели пожилую женщину и отказались её госпитализировать, сославшись на отсутствие показаний. Тогда мужчина совершил в отношении медиков противоправные действия: он запер их и удерживал в своей квартире.

Доследственную проверку проводят сотрудники Пермского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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