В Перми после масштабной реновации открывается ресторан «Наири» В нём полностью изменили интерьер и меню Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено рестораном "Наири"

Легендарный ресторан «Наири» возобновит работу 17 мая. Владельцы заведения полностью сменили дизайн интерьера и обновили меню.

Для разработки меню привлекли Марию Наумову, известную как шеф Маруся. В Санкт-Петербурге она развивает ресторан грузинской кухни «Маруся & Co».

Кроме классических блюд грузинской кухни, в меню представлены и авторские позиции от шефа Маруси: хинкали, солянка с осетром, хачапури и др. Появится целый раздел блюд из морепродуктов: фирменные щучьи котлеты, сибас по-азиатски и жареная форель в итальянском стиле. Кроме того, в ресторане будут подавать блюда с мангала: свиные рёбра, люля-кебаб и говяжий язык на углях.

Напомним, ресторан «Наири» работает в Перми с 2007 года.

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