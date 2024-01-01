В Перми после масштабной реновации открывается ресторан «Наири»
В нём полностью изменили интерьер и меню
Легендарный ресторан «Наири» возобновит работу 17 мая. Владельцы заведения полностью сменили дизайн интерьера и обновили меню.
Для разработки меню привлекли Марию Наумову, известную как шеф Маруся. В Санкт-Петербурге она развивает ресторан грузинской кухни «Маруся & Co».
Кроме классических блюд грузинской кухни, в меню представлены и авторские позиции от шефа Маруси: хинкали, солянка с осетром, хачапури и др. Появится целый раздел блюд из морепродуктов: фирменные щучьи котлеты, сибас по-азиатски и жареная форель в итальянском стиле. Кроме того, в ресторане будут подавать блюда с мангала: свиные рёбра, люля-кебаб и говяжий язык на углях.
Напомним, ресторан «Наири» работает в Перми с 2007 года.
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