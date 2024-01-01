Активность соискателей работы в Прикамье выросла на 14% Медиана ожидаемой зарплаты поднялась на четверть Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2024 года в Пермском крае соискатели работы опубликовали 68,1 тыс. резюме, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Больше всего увеличили активность желающие трудоустроиться в строительную отрасль (+17% резюме год к году) и в сферу безопасности (+16%). Значительное снижение числа соискателей произошло в розничной торговле (-20%) и страховании (-11%).

Наименьшая конкуренция в апреле была в медицинской области, где на одну вакансию приходится только 1,3 резюме, в розничной торговле — 1,6 резюме, в автомобильном бизнесе -1,9.

Медиана ожидаемой зарплаты в регионе в апреле составила 50 тыс. руб., увеличившись год к году на 25%. Серьёзнее всего выросли запросы у сотрудников автобизнеса: медиана ожидаемого заработка составила 69,7 тыс. руб. (+39%). На 36% увеличилась ожидаемая зарплата у IT-специалистов (70 тыс. руб.), на 33% — в строительной области (80 тыс. руб.).

Наибольшая ожидаемая зарплата — 100 тыс. руб. — указывалась в сферах «Высший и средний менеджмент» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг».





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