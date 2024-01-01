В Перми нашли пропавшего мальчика из Лёвшино Он в школе и ждёт полицейских Поделиться Твитнуть

Пропавшего 15 мая подростка из Лёвшино нашли. Сейчас 14-летний семиклассник находится в школе, а учителя ждут приезда полиции. Об этом сообщает 59.ru.

По данным волонтёров отряда «Регион 59», которые разместили ориентировки, подростка нашли примерно через час. Как выяснилось, он был у друга в доме на ул. Верхоянской.

«Он был у друга, ночевал у него. Мальчики выложили видео в сеть, и мы поняли, где он находится, поехали и привезли его в школу. Сейчас подъедут полиция и родители», — рассказали изданию в школе.

Напомним, 14-летний подросток пропал 15 мая. Вечером после школы он из Орджоникидзевского района уехал к тёте, а затем ушёл от неё, оставив дома телефон. При этом сказал, что у него проблемы. Родители обратились в полицию.

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