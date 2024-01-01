В Перми в результате поджога дотла сгорел автомобиль Огнём повреждены две рядом припаркованные машины Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В ночь на 16 мая на ул. Сысольской в Перми дотла сгорел легковой автомобиль. Как пишет «Рифей», местные жители утверждают, что перед началом пожара слышали взрыв.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что информацию об инциденте получили в 2 час. 49 мин. К месту вызова сразу были направлены восемь пожарных. ​По прибытии к месту вызова первого подразделения один автомобиль уже полностью был охвачен огнём, существовала угроза распространения пламени на рядом припаркованный автотранспорт. Тушение заняло около 10 мин. В результате ЧП полностью сгорел один легковой автомобиль, ещё две машины, припаркованные рядом, были повреждены огнём. Площадь возгорания составила 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — поджог.

Теперь расследованием инцидента займутся сотрудники полиции.

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