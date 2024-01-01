На Липовой горе в Перми установят знак, предупреждающий о миграции серых жаб Ранее экологи жаловались на массовую гибель земноводных под колёсами автомобилей Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, рядом с предприятием «Биомед» на территории ООПТ «Липовая гора» установят информационный знак, предупреждающий о миграции серых жаб. В этом месте проходит тропа, по которой жабы мигрируют каждый год для увеличения популяции. Автомобилистов просят соблюдать осторожность в период миграции земноводных.

Знак будет установлен на парковке по ул. Братской. Этим займётся МКУ «Пермское городское лесничество».

Напомним, на прошлой неделе пермские экологи рассказали о проблеме гибели серых жаб, которые обитают в лесистой местности возле предприятия «НПО Биомед». Ежегодно после подъёма температуры до +5 градусов у бесхвостых земноводных наступает период размножения. Такие миграции продолжаются, как правило, в течение 1-2 недель. В этот период они перемещаются к пруду, который находится на территории предприятия, и массово гибнут, поскольку там стоит забор.

В 2017 году общественники договорились с «Биомедом», чтобы под забором была щель в несколько сантиметров. Это помогло бы животным проползти, но сейчас этот лаз завален.

Серые жабы обитают в Евразии и Северо-Западной Африке, на всех остальных континентах этого вида нет. Они считаются самыми крупными жабами в Европе. Длина самки достигает 20 см.

Серая жаба — самая холодостойкая из жаб и может жить до 36 лет. В зимнюю спячку жаба впадает в конце сентября-октябре. Зимует под опавшими листьями, брёвнами, в норах и водосточных трубах, иногда закапывается в прибрежный ил. Во многих странах и некоторых регионах России серая жаба внесена в Красную книгу как малочисленный вид земноводных.

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