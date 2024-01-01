В Перми экологи рассказал о массовой гибели жаб под колёсами автомобилей
Земноводные мигрируют к месту размножения через «дорогу смерти»
Пермские экологи рассказали о проблеме гибели серых жаб, которые обитают в лесистой местности возле предприятия «НПО Биомед». Ежегодно после подъёма температуры до +5 градусов у бесхвостых земноводных наступает период размножения. В этот они перемещаются к пруду, который находится на территории предприятия и массово гибнут во время миграции. Об этом perm.aif.ru со ссылкой на активистов экологического проекта «Я живу в долине».
«По зову природы они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор. В это время года серые жабы особенно медлительны, при этом особи перемещаются парами — самка несет на себе самца. Вдоль забора проходит дорога, и проезжающие автомобили давят жаб, которые не нашли путь к водоёму, — лишь редкие «счастливчики» находят немногочисленные узкие зазоры между плитами», — пояснили экологи.
Таким образом, говорят экоактивисты, пространство вдоль забора завалено мертвыми жабами.
В 2017 году общественники договорились с «Биомедом», чтобы под забором была щель в несколько сантиметров. Этом помогло бы животным проползти под забором, но сейчас этот лаз завален.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.