В Перми экологи рассказал о массовой гибели жаб под колёсами автомобилей Земноводные мигрируют к месту размножения через «дорогу смерти» Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

Пермские экологи рассказали о проблеме гибели серых жаб, которые обитают в лесистой местности возле предприятия «НПО Биомед». Ежегодно после подъёма температуры до +5 градусов у бесхвостых земноводных наступает период размножения. В этот они перемещаются к пруду, который находится на территории предприятия и массово гибнут во время миграции. Об этом perm.aif.ru со ссылкой на активистов экологического проекта «Я живу в долине».

«По зову природы они перемещаются по одной и той же траектории и упираются в забор. В это время года серые жабы особенно медлительны, при этом особи перемещаются парами — самка несет на себе самца. Вдоль забора проходит дорога, и проезжающие автомобили давят жаб, которые не нашли путь к водоёму, — лишь редкие «счастливчики» находят немногочисленные узкие зазоры между плитами», — пояснили экологи.

Таким образом, говорят экоактивисты, пространство вдоль забора завалено мертвыми жабами.

В 2017 году общественники договорились с «Биомедом», чтобы под забором была щель в несколько сантиметров. Этом помогло бы животным проползти под забором, но сейчас этот лаз завален.

Серые жабы обитают в Евразии и Северо-Западной Африке, на всех остальных континентах этого вида нет. Они считаются самыми крупными жабами в Европе. Её длина — до 20 см (самка).





Этот вид жаб предпочитает сухие места: поля, лесостепи, леса, парки. Рацион земноводных составляют в основном беспозвоночные, обитающие на суше, в том числе насекомые и их личинки. Свою добычу они хватают клейким языком.









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