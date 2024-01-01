В пермском спорткомплексе «Олимпия» отремонтируют бассейн Начальная цена контракта составляет 8,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» проводит конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна, малого бассейна и бассейна «Олимпик». Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 8,8 млн руб.

Заявки принимаются до 23 мая. Срок рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов — 24 мая.

Подрядчику необходимо будет с 15 июля по 12 августа 2024 года провести работы по ремонту обходных дорожек, переливных и грязевых лотков и по замене герметика деформационных швов большого бассейна; отремонтировать чашу, обходные дорожки, переливные и грязевые лотки, заменить герметик деформационных швов и облицовку чаши малого бассейна, а также заменить межплиточную фугу на обходных дорожках бассейна «Олимпик».

Место выполнения работ: Пермь, ул. Мира, 41. Гарантия качества предоставляется на все работы, в том числе используемые материалы, сроком не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

В прошлом году работы по частичному ремонту комплекса были оценены в 2 млн руб. Подрядчик проводил ремонт большого бассейна, плитки в зонах саун и аттракциона «Сумасшедший поток».

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