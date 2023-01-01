В Перми ищут подрядчика на ремонт спорткомплекса «Олимпия» Начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» объявило конкурс на поиск подрядчика для выполнение работ по частичному ремонту. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 10 апреля, итоги подведут 14 апреля.

Подрядчику предстоит отремонтировать обходные дорожки, грязевые лотки, заменить герметик деформационных швов большого бассейна, плитку ножной ванны в зоне саун и в зоне большого бассейна, мозаику на стене аттракциона «Сумасшедший поток».

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн руб.

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