Жители Перми стали покупать годовые проездные в полтора раза чаще В среднем обладатели безлимита совершают по 450 поездок в год Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Жители Перми начали покупать годовые проездные для поездок в общественном транспорте в полтора раза чаще. Так, с января по апрель 2024 года было приобретено 2407 годовых проездных. За тот же период прошлого года было куплено только 1752. Об этом сообщили в гортрансе.

В ведомстве подсчитали, что в среднем на один такой проездной приходится 450 поездок в год, соответственно средняя стоимость разовой поездки составляет 30 руб.

Примерно 30% пассажиров совершают по годовым проездным более 600 поездок, снижая стоимость одного билета до 22 руб.

Для пассажиров, которые за год совершают по годовому проездному более 2 тыс. поездок, стоимость проезда составляет порядка 5-6 руб.

Напомним, с 15 апреля 2024 года безлимитный проездной на год в Перми продаётся за 14 430 руб., безлимит на три месяца — за 5328 руб., на месяц — за 1887 руб. Билет на 40 поездок в месяц стоит 1332 руб., безлимитный проездной на 15 дней — 999 руб., суточный — 139 руб.

«Стоимость месячного проездного выгоднее штрафа за безбилетный проезд, поскольку пассажир в этом случае не потеряет ни собственные средства, ни время», — напомнили в гортрансе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.