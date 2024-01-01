На севере Прикамья в середине мая дороги замело снегом Высота снежного покрова составила 24 см Поделиться Твитнуть

Из-за снежной погоды в середине мая в Красновишерском округе Пермского края высота сугробов достигла 24 см. «На расчистку дороги Вая—Вёлс, несмотря на то что с мая в округе начинается период летнего содержания дорог, пришлось сегодня отправлять на северное направление снегоуборочную технику», — сообщил глава муниципалитета Евгений Верещагин и опубликовал фотографию трассы, сделанную 15 мая.

Также он сообщил, что на 74 км трассы Красновишерск—Вая была направлена паропередвижная установка для отогрева водопропускных труб. Они оказались полностью забиты льдом, что мешало отходу талых вод. Чиновник отметил, что отогреть трубы было непросто, работы заняли около девяти часов, но, несмотря на трудности, подрядчики справились с поставленной задачей.

Верещагин поблагодарил специалистов за добросовестный труд.

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