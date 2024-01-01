В Прикамье высокая активность клещей может сохраниться ещё 6 недель От укусов членистоногих уже пострадали более 4 тысяч человек Поделиться Твитнуть

По данным специалистов Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, высокая активность клещей в регионе сохранится ещё по меньшей мере шесть недель. И похолодание, которое началось с начала мая, не повлияло на их активность. Об этом специалисты ведомства рассказали «Вестям».

На сегодняшний день с начала сезона от укусов клещей пострадали более 4 тыс. человек.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми на этой неделе в городских лесах начался первый этап противоклещевой обработки. Обработку проведут во всех шести участковых лесничествах города, работы начнутся с территории Черняевского леса, в том числе с ООПТ «Черняевский лес». Также будут обрабатывать комплексные места отдыха в радиусе 50 м и прилегающую к ним территорию, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, участки дорожно-тропиночной сети.

Ранее, с 8 по 12 мая, в Перми проводилась обработка от клещей на территории кладбищ, городских парков и скверов. Повторные работы планируется провести летом.

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