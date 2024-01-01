В городских лесах Перми стартовал первый этап противоклещевой обработки Повторная обработка пройдёт летом Поделиться Твитнуть

Обработка территории должна проводиться в сухую и тёплую погоду

В Перми приступают к первому этапу противоклещевой обработки в городских лесах. Как сообщает пресс-служба мэрии, обработку проведут во всех шести участковых лесничествах города, работы начнутся с территории Черняевского леса, в том числе с ООПТ «Черняевский лес».

«Работы стартуют с территории Черняевского участкового лесничества. Обработка проходит в тех местах, где чаще всего гуляют жители — экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 м и прилегающая к ним территория, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, остановочные комплексы, участки дорожно-тропиночной сети», — рассказали в администрации города.

В случае неблагоприятной погоды период проведения акарицидной обработки будет смещён. Ранее в Перми, с 8 по 12 мая, проводилась обработка от клещей на территории кладбищ, городских парков и скверов. Повторные работы планируется провести летом.

На прошлой неделе сообщалось, что с начала эпидсезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось более 3 тыс. человек, в том числе 884 ребёнка. Результаты лабораторных исследований показали, что 1,2% снятых клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 43,6% — иксодовым клещевым боррелиозом.

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