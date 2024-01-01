Инцидентом с выпавшим из автобуса мальчиком заинтересовалась прокуратура Перми Ведомство проводит проверку Поделиться Твитнуть

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку в связи с ДТП с семилетним ребёнком, выпавшим из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит причины и условия, которые способствовали происшествию, в том числе безопасность оказания транспортных услуг со стороны перевозчика.

Напомним, вечером 14 мая в Перми мальчик открыл дверь автобуса с помощью кнопки аварийного выхода и выпал из салона прямо на проезжую часть, угодив под колёса проезжавшего рядом авто.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что происшествие случилось в 18:38 на остановке «Гайвинский рынок».

«По предварительной информации, ребёнок, находясь в салоне автобуса, ожидающего зелёный сигнал светофора, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — отметили в дептрансе.

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