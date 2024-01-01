Из автобуса в Перми выпал мальчик и угодил под колёса автомобиля Ребёнку оказали медпомощь Поделиться Твитнуть

Вечером 14 мая в Орджоникидзевском районе Перми маленький пассажир автобуса открыл дверь с помощью кнопки аварийного выхода и выпал из салона прямо на проезжую часть, угодив под колёса проезжавшего рядом авто. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Паблик ВКонтакте «Редакция Гайва» опубликовал видео и фото происшествия

Как пояснили изданию в департаменте транспорта администрации Перми, происшествие случилось 14 мая в 18:38 на остановке «Гайвинский рынок».

«По предварительной информации, ребёнок, находясь в салоне автобуса, ожидающего зелёный сигнал светофора, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — пояснили в дептрансе.

После этого водитель автобуса связался с центральной диспетчерской службой. К месту происшествия приехала скорая и ГИБДД. Пострадавшему мальчику оказали необходимую медпомощь.

Руководитель АТП «Дизель» пояснил изданию 59.ru, что на записях камер видеонаблюдения видно, как ребёнок нажал на кнопку аварийной разблокировки дверей, после чего шагнул из автобуса.

В департаменте транспорта напомнили, что недопустимо использовать в общественном транспорте аварийные краны, кнопки и молотки без крайней необходимости, поскольку от этого зависит безопасность других пассажиров и участников дорожного движения.

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