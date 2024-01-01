В Прикамье прокуратура проведёт проверку в детской инфекционной больнице Пациенты пожаловались на ненормативные условия пребывания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Кудымкарская городская прокуратура организовала проверку информации о ненормативном состоянии инфекционного отделения ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий планируется совместный выход на объект со специалистами Роспотребнадзора с целью правовой оценки ситуации. По итогам будут приняты исчерпывающие меры реагирования для устранения нарушений», — сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.

Ранее на условия пребывания в стационаре пожаловались пациенты. На кадрах опубликованного в СМИ видео видно, что со стен отваливается краска, дыры в полу и на стенах для тепла заклеивают скотчем, на потолке образовалась плесень.

Двухэтажный корпус был построен в 1976 году. В настоящее время подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания. В рамках проведения работ будут отремонтированы фасад, козырьки входных групп, системы снегозадержания и водостока, обновлена отделка внутренних помещений, а также заменены двери, окна, и сантехника.





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