В Кудымкаре пациенты пожаловались на шокирующие условия в детской инфекционной больнице В палатах отпадает краска, в стенах и на полу — дыры, а на потолке — плесень Поделиться Твитнуть

Скриншот видео 59.ru

В детском инфекционном отделении больницы Кудымкара оказались жуткими условия пребывания для пациентов. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на видео, которую в редакцию прислала читательница из палаты для мамы и ребёнка.

На кадрах видно, что со стен отваливается краска, в полу и на стенах есть дыры (пациенты заклеили их скотчем, чтобы хоть как-то сохранить тепло), а на потолке — плесень. По словам женщины, когда её ребёнка госпитализировали, смыв унитаза не работал. Его починили после, привязав верёвку.

Двухэтажный корпус был простроен в 1976 году. Его площадь составляет 995 кв. м.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт инфекционного корпуса больницы Коми-Пермяцкого округа.

«После получения положительного заключения госэкспертизы, будет решаться вопрос финансирования работ», — отметили в ведомстве.

По данным 59.ru, в октябре 2023-го был размещен конкурс на проектирование капремонта инфекционного отделения на улице Больничный городок, 5/1. Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 2,3 млн руб. Победителем конкурса стало ООО «Уралдизайнпроект», которое предложило разработать проектно-сметную документацию за 922 тыс. руб.

После разработки проекта в здании должен быть отремонтирован фасад, козырьки входных групп, системы снегозадержания и водостока. Также двухэтажке нужно выполнить отделку внутренних помещений с заменой дверей, окон, сантехники, канализации, электричества, водоснабжения и пожарной сигнализации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.