В пермской школе в честь погибшего выпускника установлена «Парта Героя» и открыт стенд на Аллее Героев СВО Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В пермской школе в честь погибшего выпускника установлена «Парта Героя» и открыт стенд на Аллее Героев специальной военной операции. Торжественное памятное мероприятие состоялось 13 мая в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми.

Сразу после начала специальной военной операции в 2022 году выпускник пермской школы № 47 Алексей Демченко принял решение пойти добровольцем на СВО. Другого решения от него никто и не ждал. Сразу после окончания школы в 1995 году Алексей принимал участие по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта.

Во время первой командировки в зону СВО Алексей был контужен. После выздоровления он снова подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и вернулся к боевым товарищам в спецназ «Ахмат». Вторая командировка началась в апреле прошлого года на Луганском направлении. 9 мая 2023 года при выполнении боевой задачи по штурму вражеских позиций вблизи Кременной Демченко А.С. погиб.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Демченко Алексей Сергеевич награждён Орденом мужества (посмертно).

Анатолий Маховиков, региональный председатель общественного совета партпроекта «Новая школа»:

— Сегодня перед школой стоит наиважнейшая задача по воспитанию настоящих патриотов своего Отечества. Но научить молодое поколение патриотизму «на словах» нельзя. Нужны реальные примеры, настоящие патриоты и герои. Как живые, так и павшие. Именно они своей жизнью, характером, мужеством и храбростью заставляют молодых людей взглянуть на мир и государство по-новому. Память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения задач специальной военной операции, — это то, что должно жить с нами всегда.

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