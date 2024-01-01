В Перми судят пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат Ему грозит до пяти лет колонии Поделиться Твитнуть

Андрей Городков / фото: тг-канал shot

Мотовилихинский районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пенсионера, пытавшегося поджечь военный комиссариат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. О начале процесса сообщает properm.ru.

На допросе пенсионер рассказал, что совершить акцию его убедил телефонный мошенник, который позвонили ему с неизвестного номера и представился следователем Таганского ОВД. Он сообщили пенсионеру, что на его имя оформлены кредиты на крупные суммы, и чтобы их списать, нужно выполнять дальнейшие инструкции.

Напомним, 23 ноября 2023 года в Перми был задержан 72-летний руководитель народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрей Городков при попытке поджечь здание военкомата. Он уже зажёг фитиль у бутылки с зажигательной смесью, но его вовремя заметили полицейские.

Против пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Городкову грозит наказание до 5 лет колонии.

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