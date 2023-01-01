Суд в Перми отправил 72-летнего поджигателя военкомата под домашний арест Мера пресечения будет действовать до 24 января Поделиться Твитнуть

Андрей Городков / фото: тг-канал shot

В субботу, 25 ноября, дежурный судья Свердловского районного суда Перми Юлия Гузеева по ходатайству следствия УМВД по Перми назначила 72-летнему руководителю народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрею Городкову меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 января 2024 года. Городкову нельзя будет выходить из дома, кроме посещения больниц, а также запрещено общаться со свидетелями по делу и пользоваться средствами связи. Как сообщает Properm.ru, о домашнем аресте ходатайствовало следствие.

Адвокат Андрей Анфилофьев приобщил ходатайство дочери, в чьей квартире проживает пожилой мужчина, о том, что он может находиться там на период домашнего ареста. Обвиняемый осознает и признает вину, полностью раскаивается.

В четверг, 23 ноября, пенсионер был задержан при попытке поджечь здание военкомата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. В 21:25 он зажег фитиль у бутылки с зажигательной смесью, но его вовремя заметили полицейские.

На допросах пермяк рассказал, чего его запугивали анонимные «следователи». Они принудили его взять два кредита — на суммы в 200 тыс. и 150 тыс. рублей и перевести их на «защищенные счета». Сразу после того, как мужчина перечислил деньги мошенникам, его вынудили взять бутылку с горючей смесью и в «прямом эфире» с видеотрансляцией отправиться к военкомату.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Городкову грозит наказание до 5 лет колонии.

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