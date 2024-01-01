Экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова утвердили главой Минэка РФ Он занял этот пост во второй раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня Госдума РФ утвердила кандидатуру бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова в новом составе российского правительства. Он сохранил свой пост главы минэкономразвития. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее список кандидатур в новый кабмин внес на рассмотрение нижней палаты парламента премьер Михаил Мишустин.

Отметим, вместе с Решетниковым премьер-министр России предложил переназначить на должность вице-премьера другого экс-губернатора — Юрия Трутнева. Он был главой Перми, а затем Пермского края с 2000 по 2004 год. В 2013 году Трутнев пошёл на повышение — его назначили заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Он переназначался на должность при формировании нового правительства в мае 2018-го и в январе 2020 года.

Напомним, Максим Решетников был губернатором Пермского края с 2017 по 2020 год. 21 января 2020 года указом президента России был назначен на должность министра экономического развития РФ. Таким образом, он пошёл на второй срок в российском Минэке.

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