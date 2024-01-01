Бывшие губернаторы Пермского края сохранят свои должности в правительстве РФ Госдума утвердит их кандидатуры 13-14 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Премьер-министр России Михаил Мишустин 12 мая представил в Госдуму свои предложения по новому составу правительства. В частности, как сказано в сообщении кабмина, предлагается переназначить на должность вице-премьера Юрия Трутнева и сохранить пост главы минэкономразвития за Максимом Решетниковым.

Теперь нижняя палата парламента должна принять решение по кандидатурам, представленным главой правительства, — утвержденные ею лица назначаются на должность президентом России.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что 13 мая на пленарном заседании Госдума проголосует за утверждение вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Напомним, Юрий Трутнев был губернатором Пермской области, а затем Пермского края с 2000 по 2004 год. В 2013 году он был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Переназначался на должность при формировании нового правительства в мае 2018-го и в январе 2020 года.

Максим Решетников был губернатором Пермского края с 2017 по 2020 год. 21 января 2020 года указом президента России был назначен на должность министра экономического развития РФ.

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