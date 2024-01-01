Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские вузы готовы принять на бюджетной основе 6 тысяч абитуриентов В Россию возвращаются школьные «золотые» и «серебряные» медали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 14 мая глава краевого минобра Раиса Кассина рассказала, как идёт подготовка к вступительной кампании в вузы Пермского края.

В этом году увеличено количество бюджетных мест по специальностям «фармацея», «педагогика», по ряду технических специальностей. Всего же за последние четыре года количество бюджетных мест в региональных вузах выросло на 20 %. В этом году вузы Пермского края готовы принять более 6000 первокурсников на бюджетной основе.

Абитуриенты могут подать документы в вузы до 25 июля. Приказы о зачислении должны быть изданы до 9 августа.

В этом году расширяется количество успешных учеников, которые смогут поступать в вузы на льготных основаниях: в Россию возвращаются «золотые» и «серебряные» школьные медали. В последние годы медаль была одна — «За особые успехи в учении», теперь же их будет две — I и II степени.

Для получения медали «За особые успехи в учении I степени» выпускник должен иметь отличные оценки абсолютно по всем предметам за два года — за 10 и 11 классы, не менее 70 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов за экзамен по одному из профильных предметов.

Для получения медали второй степени ученик может иметь две «четвёрки» за год по любым предметам в 10 и 11 классах, не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и столько же за ЕГЭ по профильному предмету.

Есть довольно длинный перечень пунктов, которые приносят абитуриентам дополнительные баллы плюсом к результатам госэкзаменов. Можно получить до 10 дополнительных баллов, что иногда очень важно для поступления в вузы. Порядок начисления баллов определяется вузами индивидуально. Учитываются отличные аттестаты, наличие знаков ГТО, волонтёрская деятельность при наличии книжки волонтёра, участие в олимпиадах по профильным предметам, спортивные успехи.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании правительства напомнил, что в нынешнем году сохраняются губернаторские стипендии для лучших первокурсников. Из краевого бюджета для этого выделяется 185,7 млн руб. Дополнительную стипендию в размере 5 750 рублей получат те, кто наберёт по сумме ЕГЭ 225 баллов; в размере 11 500 руб. — 200 лучших выпускников школ, показавших самые высокие результаты по ЕГЭ. Это касается только тех выпускников, кто выбрал для обучения вузы Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.