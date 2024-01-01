Суд поддержал Пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Арбитражным судом Пермского края признано законным решение Пермского УФАС о наложении штрафа на ПАО «Россети» (в лице филиала МЭС Урала) за неправомерное отключение от энергоснабжения мусоросортировочного комплекса в Чайковском, введённого в эксплуатацию компанией «Рециклинг» в 2023 году.

Установлено, что в июне прошлого года комплекс был подключён к кабельной линии, которая через два месяца перестала функционировать. В августе выяснилось, что она не принадлежит «Россети», тогда филиал компании отключил её электроснабжение и оставил без энергии объект ЖКХ.

Пермское УФАС посчитало, что филиал ПАО «Россети» не имел права так поступать, не убедившись в том, что добросовестные потребители (в данном случае ООО «Рециклинг») не пострадают, привлекло поставщиков к административной ответственности и оштрафовало на 300 тыс. руб.

ПАО «Россети» решило оспорить постановление о назначении штрафа. Но арбитраж поддержал позицию антимонопольщиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.