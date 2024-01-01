С 15 мая в Перми закроют движение по улице Газеты «Звезда» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В связи с работами по реконструкции тепловой сети, которые проводятся по заказу АО «Т Плюс», с 15 мая до 15 июля временно прекращается движение всех видов транспорта по ул. Газеты «Звезда» на участке от ул. Белинского до ул. Полины Осипенко. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края.

Объезд закрытого участка возможен через соседние улицы. При этом при проведении работ подрядная организация обеспечит доступ горожан к жилым домам.

В минтрансе региона просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что с 11 по 18 мая из-за аварийных работ на коммунальных сетях на участке ул. Леонова также ограничили движение всех видов транспорта. А автобусы № 3, 10, 27, 28, 29, 40 и 59 пустили в объезд по улицам Качалова, Беляева и Давыдова.

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