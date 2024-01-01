В Перми семь автобусных маршрутов пустят в объезд аварийного участка Поделиться Твитнуть

Изображение: департамент транспорта Перми

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми, с 11 по 18 мая в Индустриальной районе автобусы №3, 10, 27, 28, 29, 40 и 59 будут ходить по новому маршруту из-за аварийных работ на коммунальных сетях по улице Леонова.

В частности, автобусы, следующие в сторону Нагорного, будут объезжать закрытый участок по улицам Качалова и Космонавта Беляева. А при движении со стороны Нагорного, автобусы проследуют по улицам Космонавта Беляева и Дениса Давыдова.

Остановку «Улица Космонавта Леонова» для автобусов, которые едут из центра, временно закроют.

Напомним, С 5 мая по 2 июля в Перми также временно ограничено движение транспорта по ул. Космонавта Леонова на мосту через Мулянку. Как пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничение вводится в связи с ремонтом моста, который проводит МКУ «Пермблагоустройство».





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