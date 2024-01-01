В Перми на два месяца ограничат движение на участке улицы Леонова Там будут ремонтировать мост через Мулянку Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

С 5 мая до 2 июля в Перми будет временно ограничено движение транспорта по ул. Космонавта Леонова на мосту через р. Мулянка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Как пояснили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в связи с ремонтом моста, который проводит МКУ «Пермблагоустройство».

В месте проведения работ проезжая часть на мосту сузят до двух полос движения, по одной в обе стороны.

В связи с ограничениями в краевом минтрансе советуют всем автомобилистам заранее планировать время и маршрут поездок.

Напомним, с 4 мая в Перми будет также ограничен проезд для девяти автобусных маршрутов через тоннель по ул. Локомотивной из центра города в связи со строительными работами на объекте. Автобусные маршруты №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67, 74 пустят в объезд.

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