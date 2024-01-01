В Перми 4 мая ограничат движение через тоннель на Локомотивной Девять маршрутов пустят в объезд Поделиться Твитнуть

Схема: департамент транспорта Перми

С 4 мая в Перми будет ограничен проезд для девяти автобусных маршрутов через тоннель по ул. Локомотивной из центра города в связи со строительными работами на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Речь идёт о маршрутах №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67, 74.

Из центра города эти автобусы будут курсировать через новый тоннель по улицам 2-й Шоссейной и Углеуральской. А на остановке «ДКЖ» (в сторону микрорайона Парковый) эти маршруты останавливаться не будут.

Транспорт будет останавливаться на остановках «Улица Папанинцев» и «Улица Локомотивная», а также временной остановкой на улице Фридриха Энгельса. При этом в сторону центра города автобусы будут следовать без изменений.

Напомним, на ремонтируемом объекте планируется провести работы по переустройству инженерных и коммунальных сетей в рамках третьего этапа реконструкции ул. Строителей. Изменения будут действовать до осени 2024 года.

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