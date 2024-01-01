Агрессивная пермская школьница принесла извинения за истязания сверстниц Пользователи соцсетей не поверили в искренность обращения Поделиться Твитнуть

В пермских телеграм-каналах появилась видеозапись с извинениями агрессивной девочки-подростка, которая решила стать известной благодаря шокирующим видео, на которых избивала сверстниц на улицах города. Об этом пишет perm.aif.ru.

На кадрах видеозаписи она представляется и говорит, что «была не права в тех ситуациях (когда избивала других девочек публично — ред.)», и признаёт свои ошибки.

«Мне за это очень стыдно, я хочу извиниться перед теми девочками, которых я ударила, и хочу извиниться перед подписчиками «Орлика» (тг-канал - ред.). Я обещаю вам, что такого больше никогда не повторится. Извините», — сказала на камеру девочка.

Однако в комментариях под постом многие пользователи выразили сомнения в искренности этих извинений, назвав их «показухой».

Свой поступок агрессор оправдала тем, что якобы заступилась за маму. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Почему все пишут, что я её за мальчика избила? Она начала за мать говорить. Каждый бы за маму ударил», – написала девочка.

Напомним, в начале этой недели полиция начала проверку в связи с избиениями, которые проводила школьница на улицах Перми. С заявлением в правоохранительные органы обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Мизулина, отстань от меня», – прокомментировала обращение руководителя общественной организации школьница.

На видео, которые появились в соцсетях, были запечатлены несколько эпизодов агрессии в разных местах, в том числе в ТЦ «iMall Эспланада».

Как выяснилось, проверкой эпизодов занимается отдел полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по городу Перми и Следственный комитет.

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