Мизулина попросила полицию проверить избивающую сверстниц пермскую школьницу Видео истязаний девочка публиковала в соцсетях Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полиция начала проверку в связи с избиениями, которые проводила школьница на улицах Перми. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Мизулину.

К руководителю общественной организации обратились подписчики, которые рассказали о школьнице из Перми, избивающей девочек.

«Подписчики сообщают, что в Перми несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает в соцсети. Обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — сообщила Мизулина.

На видео, которые появились в соцсетях, девочка-подросток избивала сверстницу, нанося ей удары по голове и телу, а компаньонки снимали происходящее на телефон. Согласно подписи к ролику, конфликт произошёл в ТЦ «iMall Эспланада».

По данным СМИ, материал для проверки уже зарегистрирован в отделе полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по городу Перми. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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