Зарина Ситдикова На Радоницу в Перми вновь вводятся дополнительные остановки у погостов Воспользоваться ими можно было также в выходные в честь Дня Победы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 14 мая снова появятся временные остановки транспорта у городских кладбищ. Об этом ранее сообщали в пресс-службе мэрии.

В предыдущий раз дополнительные остановочные пункты вблизи некрополей обслуживались пермскими перевозчиками в период праздничных выходных, посвящённых Дню Победы, а именно с 9 по 11 мая.

Сегодня необходимость возвращения этих остановок возникла из-за Радоницы — особого дня в календаре, когда принято посещать кладбища и поминать усопших родственников. Традиционно он выпадает на первый вторник после пасхальной недели.

Как уже сообщал «Новый компаньон», временная высадка и посадка пассажиров организована на Южной дамбе вблизи Южного кладбища для маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61 и №75.

Возможность остановки автобусов №22, №23, №32 и №58 есть также вблизи кладбища Банная гора на Восточном обходе.

Помимо этого, для обеспечения доступности Северного кладбища вводятся дополнительные автобусы на маршруте №46.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.