У кладбищ Перми вводятся временные остановки транспорта Автобусы маршрута №46 будут курсировать чаще Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В праздничные дни 9, 10 и 11 мая, а также в Радоницу (день поминовения умерших родных) 14 мая в Перми организуются временные остановки транспорта у городских кладбищ, сообщили в городской администрации.

Так, вводится временный остановочный пункт на Южной дамбе вблизи Южного кладбища для маршрутов № 1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75. На месте остановки будут размещены соответствующие знаки и обеспечен безопасный переход.

На маршрут № 46 на те же дни вводятся дополнительные автобусы для удобства посетителей Северного кладбища.

Вблизи кладбища на Банной горе дополнительная остановка автобусов № 22, 23, 32 и 58 начнёт действовать уже в среду, 8 мая.

В гортрансе напомнили, что актуальное расписание общественного транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Добавим, что Радоница в Пермском крае остаётся рабочим днём, но в ряде регионов России — это дополнительный выходной. Он объявлен в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской и Саратовской областях.

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