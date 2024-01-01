Зарина Ситдикова В Перми в ходе субботников очистили от граффити более 80 зданий Работа по приведению в порядок фасадов велась с апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в ходе весенних субботников от незаконных граффити было очищено 87 многоквартирных домов и общественных зданий. Об этом сообщили в Инспекции государственного жилищного надзора по Пермскому краю.

Как отметили в ведомстве, фасады были приведены в порядок с привлечением управляющих компаний в течение апреля и мая.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в этом году накануне мероприятий по уборке территории участники регионального отделения «Волонтёры культуры» обратились к губернатору Прикамья с предложением включить очистку фасадов зданий от незаконных граффити в программу общегородских субботников. Глава региона эту инициативу поддержал.

Напомним, в Пермском крае за нанесение надписей, графических рисунков и иных изображений в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф. Для граждан штраф может составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. За неустранение незаконных граффити в положенный срок также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан — до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб.

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