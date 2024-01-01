За первый квартал в Пермском крае построено 4,5 тысячи квартир Их общая площадь превысила 435 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В январе-марте 2024 года на территории Пермского края построено 4465 квартир общей площадью 435,5 тыс. кв. м, что составило 87,3% к соответствующему периоду предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 204,4 тыс. кв. м, или 79,8% к январю-марту 2023 года.

Населением за счёт собственных и привлечённых средств в январе-марте 2024 года построены жилые дома общей площадью 317,4 тыс. кв. метров, что на 21,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

На долю индивидуальных жилых домов пришлось 72,9% от общего объёма введённого жилья, в январе-марте 2023 года их доля составляла 80,8%.

Всего в январе-марте 2024 года на территории Пермского края введено 2385 зданий жилого и нежилого назначения. Из них на жилые здания пришлось 97%.

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