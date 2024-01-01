Глава СК ждёт доклад по поводу избиения школьниц в Перми Девочка-подросток истязала сверстниц и записывала это на видео Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщением по поводу школьницы из Перми, которая избивает своих сверстниц и записывает это на видео, чтобы потом опубликовать в соцсетях. Об этом сообщается в телеграм-канале Информационного центра СКР.

Следком по региону начал проверку сообщению в социальных сетях о том, что в краевом центре несовершеннолетняя девушка избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает кадры в публичное пространство. Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Об избиениях стало известно после того, как пермские телеграм-каналы опубликовали шокирующие видео истязаний.

В связи с инцидентом глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы. Ранее к ней обратились подписчики, которые рассказали о школьнице из Перми, которая избивает сверстниц 10-14 лет, снимает на видео и выкладывает в соцсети.

На видео, которые появились в соцсетях, девочка-подросток избивала сверстницу, нанося ей удары по голове и телу, а компаньонки снимали происходящее на телефон. Согласно подписи к ролику, конфликт произошёл в ТЦ «iMall Эспланада».

Материал для проверки уже зарегистрирован в отделе полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по городу Перми. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.