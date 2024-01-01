Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В хоровой капелле мальчиков появился концертный рояль международного класса Это второй концертный Kawai в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Хоровая капелла мальчиков, vk.com/club193695609

В Пермскую хоровую капеллу мальчиков и юношей прибыл новый рояль – японский Kawai стоимостью 6,4 млн руб. Это большое событие в учебном заведении: предыдущий концертный рояль Petroff для капеллы покупали ещё в 2000 году.

Petroff в школе берегут, но он уже немолодой, а, между тем, хоровая капелла – не просто учебное заведение, но и камерный концертный зал в самом центре города, который активно используется для репетиций и мастер-классов приезжих звёзд классической музыки. На этом рояле репетировал во время Дягилевских фестивалей Алексей Гориболь, на нём Даниил Крамер давал мастер-классы по джазовой импровизации для музыкантов Перми, в том числе преподавателей музыкальных школ.

Как рассказал «Новому компаньону» директор хоровой капеллы Дмитрий Батин, в 2023 году школа праздновала юбилей – 60 лет, и покупка рояля задумывалась как подарок к этой дате.

Дмитрий Батин, директор Пермской хоровой капеллы мальчиков и юношей:

– В краевом минкульте мне рассказали о возможности участия в федеральном проекте «Культура малой родины» и нацпроекте «Культура». В апреле 2024 года был проведён аукцион на покупку инструмента, победителем которого стал Фонд музыкальных инструментов и театрального оборудования «Культурное наследие», и 7 мая в Пермской хоровой капелле мальчиков появился новый рояль.

Для приёмки и настройки инструмента в школу прибыл известный мастер-настройщик Владимир Семикин, который сказал, что инструмент – великолепный, в Перми таких очень мало. В конце мая планируется публичная презентация нового рояля, на которой выступит преподаватель Ирина Бояршинова и её звёздные ученики – пианисты-вундеркинды.

Японская компания Kawai является одним из ведущих мировых производителей музыкальных инструментов. Её рояли используются на концертных площадках во всем мире и остаются выбором призёров и финалистов престижных международных соревнований пианистов.

В конце прошлого года в Перми уже появился новый Kawai – он был приобретён для Большого зала филармонии, который в декабре открылся после реконструкции.

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