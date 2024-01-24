Екатерина Артёмова Концерты в Большом зале Пермской филармонии начнутся со следующей недели 31 января на его обновлённой сцене выступит Московский симфонический оркестр Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Аллы Платоновой

Первый концерт в обновлённом Большом зале Пермской краевой филармонии состоится 31 января, сообщила в своём телеграм-канале министр культуры региона Алла Платонова. Это будет концерт Московского государственного академического симфонического оркестра, который является частью программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Затем 10 февраля в Большом зале филармонии выступит Академический симфонический оркестр Луганской филармонии.

Большой зал Пермской краевой филармонии закрылся на реконструкцию в апреле 2022 года. Алла Платонова напомнила, что была полностью обновлена механика сцены, а её площадь стала в полтора раза больше. Кроме того, была смонтирована новая акустическая раковина и установлено современное световое и звуковое оборудование, появился новый большой концертный рояль Shigeru Kawai. Преобразования коснулись также фойе, буфета и технических помещений.

Фото: телеграм-канал Аллы Платоновой

Открытие зала состоялось в конце 2023 года — 22 декабря здесь прошла церемония вручения премий Пермского края в сфере культуры за 2022 год. При этом полноценных концертов на новой сцене ещё не было.

Фото: телеграм-канал Аллы Платоновой

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