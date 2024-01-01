Население Пермского края продолжает сокращаться Растёт смертность и миграционный отток Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Демографическая ситуация в Пермском крае в январе-феврале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Прикамья.

Так, по данным Пермьстата, за два первых месяца текущего года в регионе родился 3631 человек, что на 49 меньше, чем в АППГ. Число умерших достигло 6376 человек, что на 440 больше, чем год назад. Естественная убыль составила 2745 человек (для сравнения: в январе-феврале 2023 года она была на уровне 2256).

Миграционная ситуация в январе-феврале 2024 года характеризовалась превышением числа выбывших (7259 человек) над числом прибывших (6828 человек). Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в три раза и составил 431 человек.

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Москву и Московскую область, миграционный отток в которые составил 78 и 71 человек соответственно, Санкт-Петербург (отток 71 человек) и Краснодарский край (отток 56 человек).

В январе-феврале 2024 года по наблюдаемым направлениям международной миграции в целом со странами СНГ сложилось отрицательное сальдо, в то же время из государств дальнего зарубежья зафиксирован небольшой приток населения в Пермский край.

Также за исследуемый период в Прикамье отмечается уменьшение числа зарегистрированных браков (1500 против 1565) и рост числа разводов (1895 против 1767).

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