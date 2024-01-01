В Прикамье на расселение аварийного жилья до 2030 года власти выделят более 33 млрд рублей В рамках программы планируется переселить более 30 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на расселение аварийного жилья, признанного таковым в 2017-2021 годах, чиновники направят 33,6 млрд руб. Соответствующую программу на 2025 — 2030 годы приняло краевое правительство.

За пять лет «Фонд развития территорий» должен направить на её финансирование 18,6 млрд руб., краевой бюджет — 8 млрд руб., а остальные средства изыщут в муниципалитетах и во внебюджетных источниках.

Планируется, что за счёт программы аварийный жилищный фонд в регионе сократится на 543,58 тыс. кв. м., а в благоустроенное жильё переселят 30 159 человек.

Как ранее писал «Новый компаньон» в конце прошлого года краевые власти заявляли о планах расселить более 712 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным после 2017 года. Проект о ликвидации ветхих домов на заседании комитета заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры 19 сентября представлял министр строительства региона Артём Габдрахманов.

Тогда программа оценивалась в 58,2 млрд руб., из которых большую часть средств (около 28 млрд) предполагалось направить на расселение аварийного жилищного фонда Перми.

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