Алёна Бронникова Расселение аварийных домов до 2030 года обойдётся властям Прикамья в 58 млрд рублей Минстрой представил проект по ликвидации ветхого жилья на 2025-2030 годы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют расселить более 712 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным после 2017 года. Проект о ликвидации ветхих домов на заседании комитета Заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры 19 сентября представил министр строительства региона Артём Габдрахманов.

В планах ведомства переселить жителей аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года, в течение 2025-2030 годов. По расчётам, на эти цели потребуется 58,2 млрд руб., из которых большая часть — около 28 млрд — будет направлена на расселение аварийного жилищного фонда в Перми.

Средства будут выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Софинансирование будет рассчитано в пропорции 75/25. Таким образом, из федеральной казны планируется привлечь в целом 43,7 млрд, из краевой — 9,1 млрд, а из бюджетов муниципалитетов Пермского края в совокупности — 5,4 млрд. руб.

Собственники получат выплаты на возмещение стоимости квартир, субсидии на приобретение нового помещения или другое жильё на условиях договора мены. Для нанимателей будет предоставлено жильё на условиях договора социального найма.

Кроме того, проект учитывает программу по расселению домов, повреждённых в результате чрезвычайных ситуаций. В планах по 2024 году выделить 512,9 млн, в 2025-м — 232 млн и далее ежегодно до 2030-го — по 400 млн руб.





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