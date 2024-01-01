В Каменном городе Пермского края бродит медведь Туристов просят отложить посещение достопримечательности Поделиться Твитнуть

Фото: Р.Т. Нарумов

В Дирекции ООПТ Пермского края рассказали, что на территории памятника природы регионального значения Каменный город (с 2018 года входит в состав природного парка «Пермский») замечены медвежьи следы.

Руководители территории пояснили, что с приходом весны медведи просыпаются, выходят из своих берлог и идут на поиски пищи. Животные могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или близость к своему месту обитания.

«Настоятельно советуем отложить посещение Каменного города до особого объявления!» — призывали в ООПТ Пермского края.

Фото: Р.Т. Нарумов

На случай, если встреча с медведем в лесу всё же произойдёт, инспекторы призывают не паниковать, к зверю не приближаться, попытаться создать шум, чтобы отпугнуть медведя, и медленно отойти в обратном направлении. «Ни в коем случае не поворачивайтесь спиной, не бегите, уходите по дуге», — добавляют специалисты.

Каменный город — одно из самых живописных мест Западного Урала. Это каменный лабиринт из скал, по которому 350 млн лет назад протекала река, его площадь 30 га. После того, как Каменный город вошёл в состав природного парка «Пермский», здесь началось возведение деревянного настила и туристской инфраструктуры: беседок, ларьков с сувенирами и выпечкой, информационных стендов и пр.





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