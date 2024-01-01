В Пермском крае жители публикуют фотографии снеговиков Своим творчеством пермяки поделились в соцсетях Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП ДТП Пермь

В начале мая в Прикамье установилась аномально холодная погода, а с 11 мая регион накрыли ливневые дожди. Такие погодные условия напомнили пермякам зиму, и в соцсетях появились фотографии снеговиков.

Кадры с нетипичными для мая самодельными фигурами, слепленными из снега, опубликовали и местные телеграм-каналы.

Сегодня, 11 мая, снежный покров в Прикамье появился впервые с 2002 года. Особенно много снега выпало на севере региона. Так, в Александровске высота покрова достигла 10 см, в Березниках — 6 см, в Губахе — 5 см. В краевой столице — 2 см.

Напомним, 10 мая стал самым холодным майским днём в Перми за последние 22 года. Прежний рекорд был установлен 24 мая 2002 года, а 10 мая этого года среднесуточная температура была ниже нормы более чем на 10˚.

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